Fondi superbonus finiti | cosa accade a chi ha avuto le autorizzazioni

(Di martedì 28 giugno 2022)delin esaurimento e per coloro che iniziano ora i lavori potrebbero arrivare sgradite sorprese.sta succedendo Con la ripresa post-pandemia del 2021, il Governo ha posto l’accento della ripresa economica in chiave di sostenibilità ambientale coinvolgendo le aziende del settore edile in un piano di rinnovamento degli edifici privati, aggiornandoli agli attuali L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

nuova_venezia : Superbonus: stop del governo alla proroga, niente fondi ulteriori da mettere a disposizione - messveneto : Superbonus: stop del governo alla proroga, niente fondi ulteriori da mettere a disposizione: Si tratta sull’ipotesi… - CorriereAlpi : Superbonus: stop del governo alla proroga, niente fondi ulteriori da mettere a disposizione - mattinodipadova : Superbonus: stop del governo alla proroga, niente fondi ulteriori da mettere a disposizione - il_piccolo : Superbonus: stop del governo alla proroga, niente fondi ulteriori da mettere a disposizione -

Corriere della Sera

Il governo avrebbe stoppato qualsiasi ipotesi di prorogare le misure del: non vi sarebbe infatti la disponibilità a mettere in campo ulteriori risorse. Secondo quanto si apprende, questo è quanto emerso nel corso della riunione tra la maggioranza e l'esecutivo ...... l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) ha da poco comunicato che istanzia per ... Il governo, adesso, dovrà decidere se rifinanziare la misura del100% ed, eventualmente, ... Superbonus, l’allarme delle banche: fondi finiti, ne servono altri a luglio Fondi del Superbonus in esaurimento e per coloro che iniziano ora i lavori potrebbero arrivare sgradite sorprese. Cosa sta succedendo ...Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso per q ...