Fondi metaverso | come funziona il nuovo Invesco Metaverse Fund

Esistono dei Fondi comuni di investimento per investire sul metaverso? Se fino a ieri la risposta a questa domanda era negativa, da adesso non lo è più poichè Invesco, uno dei più importanti asset manager a livello globale, ha deciso di rompere gli indugi e lanciare sul mercato un fondo azionario globale che investe sulle migliori opportunità legate al rivoluzione del metaverso. La denominazione del nuovo strumento di investimento, Invesco Metaverse Fund (Codice ISIN: LU2471030077), non lascia spazio ad equivoci su quello che sono le sue finalità. Con l'arrivo sul mercato del primo fondo metaverso, la quadratura sulle asset class a disposizione per assumere posizione sul fenomeno metaverso è completa. Sul mercato, ...

