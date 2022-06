Fondazione Fiera Milano, crescono utile e patrimonio (Di martedì 28 giugno 2022) Approvato il bilancio 2021: patrimonio netto 729,1 milioni, il 10% in più rispetto al 2018. Il presidente Enrico Pazzali: "Abbiamo posto le basi per la ripartenza di Fiera Milano e del settore, driver di crescita del Made in Italy nel mondo e per lquella di tutto il Paese". Nei tre anni di mandato varato e attuato il Piano industriale da oltre 50 milioni di investimenti. Gli impegni al servizio del territorio e della collettività Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 giugno 2022) Approvato il bilancio 2021:netto 729,1 milioni, il 10% in più rispetto al 2018. Il presidente Enrico Pazzali: "Abbiamo posto le basi per la ripartenza die del settore, driver di crescita del Made in Italy nel mondo e per lquella di tutto il Paese". Nei tre anni di mandato varato e attuato il Piano industriale da oltre 50 milioni di investimenti. Gli impegni al servizio del territorio e della collettività

