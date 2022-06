Fondazione Cotec, Premio dei premi: imprese, banche, università, enti, ecco i 45 campioni dell’innovazione (Di martedì 28 giugno 2022) Quarantacinque campioni dell’innovazione – rappresentanti di aziende, enti pubblici e persone fisiche – riceveranno il premio Nazionale per l’Innovazione “premio dei premi”, coordinato dalla Fondazione Cotec su concessione del Presidente della Repubblica. La consegna è avvenuta oggi, martedi’ 28 giugno, nell’aula convegni del CNR a cura del Ministro dell’Universita’ e della Ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao, del Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e del Presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais. Il premio – assegnato annualmente a soggetti che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) Quarantacinque– rappresentanti di aziende,pubblici e persone fisiche – riceveranno ilNazionale per l’Innovazione “dei”, coordinato dallasu concessione del Presidente della Repubblica. La consegna è avvenuta oggi, martedi’ 28 giugno, nell’aula convegni del CNR a cura del Ministro dell’Universita’ e della Ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao, del Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e del Presidente della, Luigi Nicolais. Il– assegnato annualmente a soggetti che ...

