Finte vaccinazioni per far ottenere il Green pass, medico condannato a 5 anni e 3 mesi in abbreviato (Di martedì 28 giugno 2022) Era stato arrestato lo scorso 31 dicembre per avere fatto ottenere il Green pass dopo aver finto di vaccinare contro il Covid i suoi pazienti. Non per soldi, ma “per convinzione” come spiegarono gli investigatori. Oggi Federico Calvani, 67 anni, il medico della Montagna Pistoiese accusato di aver finto di immunizzare 60 pazienti, è stato condannato a 5 anni, 3 mesi e 10 giorni su decisione del giudice per l’udienza preliminare di Pistoia al termine del giudizio abbreviato come riportato oggi dalla stampa. Calvani, accusato di peculato, falso e truffa, è stato anche condannato al pagamento di una provvisionale di 20mila euro ciascuno alle parti civili costituite: l’Ordine dei medici di Pistoia, l’Asl toscana e lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Era stato arrestato lo scorso 31 dicembre per avere fattoildopo aver finto di vaccinare contro il Covid i suoi pazienti. Non per soldi, ma “per convinzione” come spiegarono gli investigatori. Oggi Federico Calvani, 67, ildella Montagna Pistoiese accusato di aver finto di immunizzare 60 pazienti, è statoa 5, 3e 10 giorni su decisione del giudice per l’udienza preliminare di Pistoia al termine del giudiziocome riportato oggi dalla stampa. Calvani, accusato di peculato, falso e truffa, è stato ancheal pagamento di una provvisionale di 20mila euro ciascuno alle parti civili costituite: l’Ordine dei medici di Pistoia, l’Asl toscana e lo ...

