Finge cessione yacht a domestico per evadere 4 milioni di tasse

In particolare, oggetto dell'attività delle fiamme gialle è stata la cessione di uno yacht di proprietà del professionista ad un soggetto di nazionalità tunisina, rivelatosi poi essere un domestico. Finge cessione yacht a domestico per evadere 4 milioni di tasse - Campania MASSA LUBRENSE – Hanno finto di vendere un'imbarcazione di lusso per sottrarre all'erario quattro milioni di euro. La guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore. (ANSA) - MASSA LUBRENSE, 28 GIU - Hanno finto di vendere un'imbarcazione di lusso per sottrarre all'erario quattro milioni di euro. La guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti.