Filippo Bisciglia, rivelazione straziante: “Mi fa male” (Di martedì 28 giugno 2022) Il noto conduttore Filippo Bisciglia si è lasciato andare a una straziante rivelazione: le parole I tantissimi fan di Temptation Island continuano ad essere dispiaciuti per l’assenza in tv del reality delle tentazioni. Quest’anno il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 non andrà in onda, quando nei mesi scorsi la notizia è stata confermata in moltissimi ci sono rimasti davvero male. Filippo Bisciglia (Screenshot da Instagram)Negli ultimi otto anni Temptation Island ha appassionato d’estate moltissimi telespettatori, tanta era la curiosità di scoprire quali coppie sarebbero rimaste insieme e quali invece sarebbe scoppiate. Quest’anno però il programma non è stato confermato e la delusione da parte dei ... Leggi su vesuvius (Di martedì 28 giugno 2022) Il noto conduttoresi è lasciato andare a una: le parole I tantissimi fan di Temptation Island continuano ad essere dispiaciuti per l’assenza in tv del reality delle tentazioni. Quest’anno il programma condotto dasu Canale 5 non andrà in onda, quando nei mesi scorsi la notizia è stata confermata in moltissimi ci sono rimasti davvero(Screenshot da Instagram)Negli ultimi otto anni Temptation Island ha appassionato d’estate moltissimi telespettatori, tanta era la curiosità di scoprire quali coppie sarebbero rimaste insieme e quali invece sarebbe scoppiate. Quest’anno però il programma non è stato confermato e la delusione da parte dei ...

Pubblicità

BaritaliaNews : Temptation Island non va in onda e Filippo Bisciglia sui social si sfoga: 'Fa tanto male' - VanityFairIt : Il programma cult non è stato rinnovato da Mediaset. Il conduttore romano si lascia andare via social: «Anche a me… - infoitcultura : Un'estate senza 'Temptation Island': arriva lo sfogo di Filippo Bisciglia - infoitcultura : Temptation Island cancellata, Filippo Bisciglia: ‘Fa male’ - infoitcultura : Filippo Bisciglia agli appassionati di Temptation Island: “Mi fa tanto male non farlo” -