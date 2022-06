Fiera | l' ospedale Covid si trasferirà a Gallarate Ha curato 530 pazienti infettati dal virus

(Di martedì 28 giugno 2022) Chiuso l'inche, diventato simbolo dell'emergenza, ha ricoverato 530in tre ondate. Tutta l'attrezzatura per la terapia intensiva si trasferisce al nuovo hub sanitario in ...

Pubblicità

SettenewsWeb : Lo ha annunciato nelle scorse ore il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: l'ospedale realizzato in Fie… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: “L’ospedale che era stato costruito a Fiera Milano diventerà una struttura permanente. Si ipotizza che sarà ricostruit… - Gazzettadmilano : “L’ospedale che era stato costruito a Fiera Milano diventerà una struttura permanente. Si ipotizza che sarà ricostr… - Gazzettadmilano : Ospedale Fiera, progetto per ricostruirlo a Gallarate. - piana_romina : RT @MTFed71: @No_Islam_ @exitliberta @distefanoTW Si può affermare che stia gestendo la regione con competenza? Vogliamo citare l' ospedale… -

Chiuso l'inche, diventato simbolo dell'emergenza Covid, ha ricoverato 530 pazienti in tre ondate. Tutta l'attrezzatura per la terapia intensiva si trasferisce al nuovo hub sanitario in ...Durante l'emergenza sanitaria del 2020 ha contribuito in maniera significativa alla realizzazione dell'in, permettendo di curare e sostenere centinaia di cittadini e dimostrandosi un ...Si occuperanno dell’accoglienza nel Pronto Soccorso, guidato da gennaio dal dottor Massimo Perotto, il più giovane primario urgentista d’Italia ...La onlus ha finanziato un corso per formare quanti opereranno per migliorare l’accoglienza del reparto diretto dal dottor Massimo Perotto, più giovane primario urgentista d’Italia ...