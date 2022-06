Festival del cinema spagnolo e latinoamericano a Roma dal 6 al 12 ottobre

(Di martedì 28 giugno 2022) 15°delAl via la 15a edizione con Victoria Abril madrina d’onore nell’appuntamento ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Dal 6 al 122022 aalFarnese e a seguire in altre città La 15a edizione deldelinizia il suo viaggio a luglio, con i primi appuntamenti a Campobasso (Palazzo GIL dal 18 al 20 luglio), Napoli (FOQUS Quartieri Spagnoli dal 22 al 29 luglio), e Messina (Parco Horcynus Orca, dal 26 al 28 luglio). Dopo l’estate, ilcelebrerà il suo momento centrale alFarnese didal 6 al 12, per poi ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Il potere segreto, perché vogliono distruggere Julian #Assange e #Wikileaks. Ne parleremo insieme a @StellaMoris1,… - trash_italiano : Amadeus al TG1: 'la prima co-conduttrice del Festival sarà Chiara Ferragni. Sarà presente nella prima e nell'ultima serata' #Sanremo2023 - enpaonlus : Festival di Yulin: un incontro in Senato per chiedere la fine del commercio di carne di cane - LaCnews24 : Roccella Summer Festival, atteso anche Fabri Fibra l'1 agosto sul palco del Teatro al Castello… - massy978 : #LoveMi è il festival del voice coder -

Comune di Macerata

... situato in una zona impervia e imprecisataterritorio italiano; un'occasione di riflessione perfettamente in linea con il cuore, il rapporto tra cinema e territorio. Anni fa volevo ...Amadeus è l'asso pigliatutto non solo perché condurrà ancora per due anni ildi Sanremo. ... Un'altra novitàprime time è Non sono una signora "che darà spazio all'arte performativa delle ... Festival del Basket Il poker d’assi è composto dallo spettacolo di Giorgio Panariello il 12 luglio, il concerto di Francesco Renga il 24 luglio e le due serate vichesi del Festival Gargano dei Giornalismi con Ezio ...Vittorio Sgarbi assessore alla Bellezza, monumenti e musei del comune di Viterbo. Tra i primi obiettivi, un Festival della Tuscia e una mostra su Michelangelo. Vittorio Sgarbi assessore alla Bellezza, ...