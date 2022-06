"Fesserie, solo fesserie...": Travaglio al veleno con la Sattanino, una frase lo fa sbroccare (Di martedì 28 giugno 2022) Scontro in diretta a Otto e Mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, tra Marco Travaglio e Mariolina Sattanino. Al centro del dibattito i risultati del governo Draghi e il raffronto con quelli del governo Conte. Di fatto la Sattanino sostiene nella sua analisi che il bilancio del governo Draghi sia positivo. Una analisi, questa, che però non ha trovato d'accordo Marco Travaglio. La Sattanino ha sostenuto che il governo Draghi ha risollevato il quadro economico del Paese rilanciando il tessuto produttivo. Travaglio però ha ribattuto: "Stai dicendo una serie di fesserie, sono solo fesserie". Poi il dibattito si è acceso ancora di più e a questo punto Travaglio ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Scontro in diretta a Otto e Mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli Gruber, tra Marcoe Mariolina. Al centro del dibattito i risultati del governo Draghi e il raffronto con quelli del governo Conte. Di fatto lasostiene nella sua analisi che il bilancio del governo Draghi sia positivo. Una analisi, questa, che però non ha trovato d'accordo Marco. Laha sostenuto che il governo Draghi ha risollevato il quadro economico del Paese rilanciando il tessuto produttivo.però ha ribattuto: "Stai dicendo una serie di, sono". Poi il dibattito si è acceso ancora di più e a questo puntoha ...

