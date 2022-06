Ferrero assume | l’azienda cerca personale | come candidarsi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 giugno 2022) Almeno una volta, i più golosi, hanno pensato che lavorare in un’azienda specializzata in dolci potesse essere il loro lavoro dei sogni. E probabilmente, per alcuni, lo è davvero. Per altri, questo articolo potrebbe essere una nuova stupenda possibilità. Una delle società italiane più importanti, la, standoe sono tantissimi i profili richiesti e le posizioni aperte. Ecco tutti i dettagli! La societàNel 2018contava oltre 35.000 dipendenti, per un fatturato di 12,3 miliardi di euro. La sua reputazione a livello mondiale è infatti nota a tutti. Un marchio che ci accompagna da quando siamo nati, presente in tutti i momenti più importanti della nostra vita. Eccopotresti far parte di questa ...