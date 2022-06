Ferie, come si maturano: ecco il calcolo da fare (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Tempo d’estate, tempo di vacanze. Ma come si maturano le Ferie e come si calcolano? E qual è la durata? “Il numero di giorni di riposo che il lavoratore può prendere durante l’anno dipende da due fattori – spiega La Legge per Tutti – la maturazione e la durata che viene stabilita dal contratto nazionale di categoria o – in casi particolari – dalla legge”. come SI maturano – “La maturazione delle Ferie avviene durante un periodo stabilito dalla legge, in costanza dell’effettiva prestazione lavorativa (compreso il patto di prova) o durante assenze che la normativa o i contratti di categoria equiparano al lavoro effettivo. Secondo la legge, il periodo di maturazione è di 12 mesi, in genere dal 1° gennaio al 31 dicembre. Ma ci sono delle eccezioni – ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Tempo d’estate, tempo di vacanze. Masilesi calcolano? E qual è la durata? “Il numero di giorni di riposo che il lavoratore può prendere durante l’anno dipende da due fattori – spiega La Legge per Tutti – la maturazione e la durata che viene stabilita dal contratto nazionale di categoria o – in casi particolari – dalla legge”.SI– “La maturazione delleavviene durante un periodo stabilito dalla legge, in costanza dell’effettiva prestazione lavorativa (compreso il patto di prova) o durante assenze che la normativa o i contratti di categoria equiparano al lavoro effettivo. Secondo la legge, il periodo di maturazione è di 12 mesi, in genere dal 1° gennaio al 31 dicembre. Ma ci sono delle eccezioni – ...

