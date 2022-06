Fedez | prevista pioggia a Milano | il concerto LoveMi si terrà lo stesso? Gli ultimi aggiornamenti

Pubblicità

francescamuia1 : @Fedez Federico, domani è prevista allerta meteo a Milano. Dalle ore 16 è previsto il diluvio. Contattate la protezione civile - horanschoco : @Fedez volevo chiederti essendo che domani è prevista pioggia con i temporali il concerto si farà lo stesso? - fabriziomico : Chiusura prevista di #LoveMI, il concerto benefico organizzato da J Ax e Fedez, alle 23.35 circa, per un totale di… -

Il concerto Love Mi organizzato in Piazza Duomo a Milano dae J - Ax per martedì 28 giugno 2022 messo a rischio dalla pioggia sul capoluogo lombardo Ecco che cosa potrebbe accadere in caso di meteo non favorevole. Photo credits: Kikapress, Shutterstock; ...ConcertoMilano: come partecipare Per partecipare all'iniziativa dal vivo non occorre ... In piazza Duomo potranno infatti accedere un numero contingentato di persone ed èl'installazione ...Il concerto Love Mi organizzato in Piazza Duomo a Milano da Fedez e J-Ax per martedì 28 giugno 2022 messo a rischio dalla pioggia sul capoluogo lombardo Ecco che cosa potrebbe accadere ...Love Mi concerto di Fedez: scaletta cantanti, a che ora finisce, come partecipare, dove vederlo in diretta tv. Love Mi scaletta cantanti ...