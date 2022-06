Federico Rossi pubblica il video del nuovo singolo Le Mans (Di martedì 28 giugno 2022) È online il video di Le Mans, il nuovo singolo di Federico Rossi uscito lo scorso venerdì. Come nell’immaginario delle auto da corsa del film di Steve Mc Queen Le 24 Ore di Le Mans (Le Mans) del 1971 ambientato sul circuito di Le Mans durante la 24 ore del 1970 e girato su una Porsche 908 regolarmente iscritta alla gara, il video è stato girato, per la regia di Borotalco.Tv da un’idea di Federico Rossi, Michele Ronchetti e Angelo Calculli, nel circuito Porsche Experience Center in Franciacorta, il primo luogo in Italia dove poter vivere un’esperienza Porsche a 360. Il videoclip è ispirato ad una corsa, quella tra passato, presente e futuro di ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 28 giugno 2022) È online ildi Le, ildiuscito lo scorso venerdì. Come nell’immaginario delle auto da corsa del film di Steve Mc Queen Le 24 Ore di Le(Le) del 1971 ambientato sul circuito di Ledurante la 24 ore del 1970 e girato su una Porsche 908 regolarmente iscritta alla gara, ilè stato girato, per la regia di Borotalco.Tv da un’idea di, Michele Ronchetti e Angelo Calculli, nel circuito Porsche Experience Center in Franciacorta, il primo luogo in Italia dove poter vivere un’esperienza Porsche a 360. Ilclip è ispirato ad una corsa, quella tra passato, presente e futuro di ...

