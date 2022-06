"Facebook e Instagram hanno rimosso i post sulle pillole abortive dopo la decisione della Corte Suprema". L'accusa dei media Usa

Pubblicità

repubblica : Negli Usa Facebook e Instagram rimuovono post e foto sulle pillole per l'aborto [di Massimo Basile] - matteosalvinimi : Notte prima degli esami! Stasera a mezzanotte vi aspetto in diretta su TikTok, Instagram e Facebook per augurare i… - AlexaReviews01 : Ciao! Questo è il profilo Twitter di #AlexaReviews ?? ??Entra nel canale #Telegram?? - righera : RT @Robertonuzzoam: Esprimo vicinanza e solidarietà alla Dottoressa Barbara Balanzoni, anche da parte degli iscritti al mio canale Telegram… - FabrizioPerfumo : RT @Robertonuzzoam: Esprimo vicinanza e solidarietà alla Dottoressa Barbara Balanzoni, anche da parte degli iscritti al mio canale Telegram… -

- - per iscriverti alla Newsletter Clicca qui per seguire la nostra paginaClicca qui per entrare nel nostro gruppo Clicca qui per seguire Donna Glamour suClicca qui per seguire ...hanno iniziato a rimuovere i post sulle pillole abortive subito dopo che la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade del 1973 sull' aborto . A riferirlo sono due media ...The AP reported that posts about abortion pills were also removed on Instagram, which is also owned by Meta. Although Facebook’s policies restrict content that attempts to buy, sell or trade ...Facebook and Instagram have begun promptly removing posts that offer abortion pills to women who may not be able to access them following a Supreme Court decision that stripped away constitutional ...