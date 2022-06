F1, Lewis Hamilton e il sogno della nona sinfonia. A Silverstone, però, basterà un podio per entrare nella storia (Di martedì 28 giugno 2022) Domenica si corre il Gran Premio di Gran Bretagna, decima gara della stagione di F1. Al di là della lotta per il Mondiale tra Max Verstappen e Charles Leclerc, il 10 luglio potremmo assistere a un evento inedito nei 73 anni di storia della massima categoria automobilistica, ovvero il fatto che un pilota vinca per 9 volte il medesimo GP. In tal senso, l’uomo da tenere d’occhio è Lewis Hamilton. D’accordo, la Mercedes del 2022 è indiscutibilmente la Freccia d’Argento meno affilata dell’ultimo decennio, tanto da essere in palese difficoltà nel confronto diretto con Red Bull e Ferrari. Cionondimeno, il trentasettenne inglese è reduce dal terzo posto ottenuto in Canada, dove ha dimostrato di saper cogliere al volo anche una mezza occasione propizia. Dunque, per quanto le possibilità di ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Domenica si corre il Gran Premio di Gran Bretagna, decima garastagione di F1. Al di làlotta per il Mondiale tra Max Verstappen e Charles Leclerc, il 10 luglio potremmo assistere a un evento inedito nei 73 anni dimassima categoria automobilistica, ovvero il fatto che un pilota vinca per 9 volte il medesimo GP. In tal senso, l’uomo da tenere d’occhio è. D’accordo, la Mercedes del 2022 è indiscutibilmente la Freccia d’Argento meno affilata dell’ultimo decennio, tanto da essere in palese difficoltà nel confronto diretto con Red Bull e Ferrari. Cionondimeno, il trentasettenne inglese è reduce dal terzo posto ottenuto in Canada, dove ha dimostrato di saper cogliere al volo anche una mezza occasione propizia. Dunque, per quanto le possibilità di ...

