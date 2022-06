F1, diritti tv negli Usa venduti a 75 mln: 15 volte più del precedente contratto (Di martedì 28 giugno 2022) ESPN si è aggiudicata i diritti televisivi della Formula 1 fino al 2025. Si tratta di un rinnovo per l’emittente televisiva il cui precedente accordo per la trasmissione del campionato di F1, sottoscritto nel 2019, scadeva alla fine dell’attuale stagione. Secondo Sport Business Journal, la compagnia televisiva verserà tra i 75 ed i 90 milioni Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 giugno 2022) ESPN si è aggiudicata itelevisivi della Formula 1 fino al 2025. Si tratta di un rinnovo per l’emittente televisiva il cuiaccordo per la trasmissione del campionato di F1, sottoscritto nel 2019, scadeva alla fine dell’attuale stagione. Secondo Sport Business Journal, la compagnia televisiva verserà tra i 75 ed i 90 milioni Calcio e Finanza.

Pubblicità

marcocappato : Se la sinistra italiana usasse la stessa energia spesa oggi nelle dichiarazioni sull'aborto negli USA per battersi… - demagistris : Pandemia,guerre,devastazioni ambientali,diritti e libertà civili sotto attacco (vedi aborto negli USA),diritto all’… - sbonaccini : Ritorno al Medioevo Negli Stati Uniti la Corte Suprema cancella prima una legge dello stato di New York sul contro… - Sberl1983 : RT @CalcioFinanza: #F1, diritti tv negli Usa venduti ad #ESPN per 75 milioni di dollari: 15 volte più del precedente contratto https://t.co… - carlopao86 : RT @CalcioFinanza: #F1, diritti tv negli Usa venduti ad #ESPN per 75 milioni di dollari: 15 volte più del precedente contratto https://t.co… -