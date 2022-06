Ex sindaco trovato morto, emersa la tragica verità sulla sua fine | La comunità è sconcertata (Di martedì 28 giugno 2022) In un primo momento tutti gli indizi lasciavano pensare che si fosse trattato di un barbaro omicidio, ma con il passare delle ore è emersa un’altra verità sulla morte di Pierangelo Repanati. Il giornalista 57enne ed ex sindaco di Corte Palasio, piccolo comune lombardo in provincia di Lodi, era stato trovato agonizzante nel giardino di casa sua da alcuni vicini, che hanno subito allertato i soccorsi. Purtroppo i tentativi dei sanitari si sono rivelati vani: poco dopo il cuore di Pierangelo Repanati ha cessato di battere. Ma perché la prima ipotesi è stata quella dell’omicidio? Prima di tutto perché gli stessi vicini avevano riferito di aver sentito alcune grida di aiuto provenire dal giardino di casa del giornalista. Inoltre, sul collo del 57enne apparivano delle vistose ferite, che ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 28 giugno 2022) In un primo momento tutti gli indizi lasciavano pensare che si fosse trattato di un barbaro omicidio, ma con il passare delle ore èun’altramorte di Pierangelo Repanati. Il giornalista 57enne ed exdi Corte Palasio, piccolo comune lombardo in provincia di Lodi, era statoagonizzante nel giardino di casa sua da alcuni vicini, che hanno subito allertato i soccorsi. Purtroppo i tentativi dei sanitari si sono rivelati vani: poco dopo il cuore di Pierangelo Repanati ha cessato di battere. Ma perché la prima ipotesi è stata quella dell’omicidio? Prima di tutto perché gli stessi vicini avevano riferito di aver sentito alcune grida di aiuto provenire dal giardino di casa del giornalista. Inoltre, sul collo del 57enne apparivano delle vistose ferite, che ...

