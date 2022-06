Europei U19 2022: l’Inghilterra conquista la finale vincendo 2-1 contro l’Italia (Di martedì 28 giugno 2022) Termina 2-1 la sfida tra Inghilterra e Italia. Gli inglesi vincono in rimonta sul finale e conquistano l’accesso alla finale degli Europei U19 2022. l’Italia parte fortissima: al secondo minuto Iroegbunam effettua un fallo sul limite dell’area regalando agli azzurri un calcio di punizione. Sul pallone si posiziona Miretti che calcia a giro direttamente in porta: il portiere avversario fa un miracolo mettendo il pallone in angolo. All’11esimo è proprio il numero 10 a firmare, su rigore, il vantaggio azzurro: con freddezza viene spiazzato Cox sulla propria destra. A fine primo tempo è Desplanches a salvare il vantaggio su un gran pallone calciato in porta da Vale. Ad inizio ripresa sono ancora i ragazzi di mister Nunziata a gestire il gioco. Al minuto 58’ però, l’appena entrato Scott ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Termina 2-1 la sfida tra Inghilterra e Italia. Gli inglesi vincono in rimonta sulno l’accesso alladegliU19parte fortissima: al secondo minuto Iroegbunam effettua un fallo sul limite dell’area regalando agli azzurri un calcio di punizione. Sul pallone si posiziona Miretti che calcia a giro direttamente in porta: il portiere avversario fa un miracolo mettendo il pallone in angolo. All’11esimo è proprio il numero 10 a firmare, su rigore, il vantaggio azzurro: con freddezza viene spiazzato Cox sulla propria destra. A fine primo tempo è Desplanches a salvare il vantaggio su un gran pallone calciato in porta da Vale. Ad inizio ripresa sono ancora i ragazzi di mister Nunziata a gestire il gioco. Al minuto 58’ però, l’appena entrato Scott ...

