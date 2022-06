Eurispes, nuovo codice autoregolamentazione per vendita prodotti senza combustione (Di martedì 28 giugno 2022) L'Istituto Eurispes presenta oggi con una conferenza stampa a Roma presso la Sala convegni 'Gianfranco Imperatori' dell'Associazione Civita, il codice di autoregolamentazione in merito alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) L'Istitutopresenta oggi con una conferenza stampa a Roma presso la Sala convegni 'Gianfranco Imperatori' dell'Associazione Civita, ildiin merito alla ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Eurispes, nuovo codice autoregolamentazione per vendita prodotti senza combustione - - ledicoladelsud : Eurispes, nuovo codice autoregolamentazione per vendita prodotti senza combustione - italiaserait : Eurispes, nuovo codice autoregolamentazione per vendita prodotti senza combustione - LocalPage3 : Eurispes, nuovo codice autoregolamentazione per vendita prodotti senza combustione - fisco24_info : Eurispes, nuovo codice autoregolamentazione per vendita prodotti senza combustione: (Adnkronos) - Per assicurare la… -