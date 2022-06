“Esclusi dallo stage scuola-lavoro perché neri”: l’accusa a un’azienda di Sacile (Di martedì 28 giugno 2022) Esclusi dallo stage per l’alternanza scuola-lavoro perché di origine marocchina. E’ successo a Sacile, in provincia di Pordenone. A rifiutare i due ragazzi, studenti dell’istituto superiore della cittadina friulana, è stata l’azienda a cui avevano presentato domanda. La notizia è riportata da Repubblica, che ha raccontato come l’azienda avesse risposto di non accettare ragazzi di colore. L’insegnante dell’istituto si è quindi rivolta ad una associazione di immigrati di Pordenone, in modo da ricollocare immediatamente i ragazzi in un’altra azienda. Purtroppo non si è trattata di un’eccezione: “Erano stati rifiutati da più di un’azienda” ha detto Adolph Hackah, il presidente dell’associazione ivoriani che si è occupato della vicenda. Il resto della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022)per l’alternanzadi origine marocchina. E’ successo a, in provincia di Pordenone. A rifiutare i due ragazzi, studenti dell’istituto superiore della cittadina friulana, è stata l’azienda a cui avevano presentato domanda. La notizia è riportata da Repubblica, che ha raccontato come l’azienda avesse risposto di non accettare ragazzi di colore. L’insegnante dell’istituto si è quindi rivolta ad una associazione di immigrati di Pordenone, in modo da ricollocare immediatamente i ragazzi in un’altra azienda. Purtroppo non si è trattata di un’eccezione: “Erano stati rifiutati da più di” ha detto Adolph Hackah, il presidente dell’associazione ivoriani che si è occupato della vicenda. Il resto della ...

Pubblicità

MarcoSpanu6 : RT @intuslegens: Dicevano che la base non eravamo noi ma gli industriali covidioti dallo sguardo tonto. Così ci hanno attaccato. Segregazio… - MaurizioFuochi : RT @intuslegens: Dicevano che la base non eravamo noi ma gli industriali covidioti dallo sguardo tonto. Così ci hanno attaccato. Segregazio… - EuroTeuro : RT @intuslegens: Dicevano che la base non eravamo noi ma gli industriali covidioti dallo sguardo tonto. Così ci hanno attaccato. Segregazio… - LB19712 : RT @intuslegens: Dicevano che la base non eravamo noi ma gli industriali covidioti dallo sguardo tonto. Così ci hanno attaccato. Segregazio… - federico_barbin : RT @intuslegens: Dicevano che la base non eravamo noi ma gli industriali covidioti dallo sguardo tonto. Così ci hanno attaccato. Segregazio… -