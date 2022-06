Eriksen | tante possibilità per il futuro | anche il Leicester interessato

Pubblicità

Tempo di decisioni per Christian Eriksen. L'ex centrocampista dell'Inter deve scegliere dove giocare il prossimo anno. Tante le opzioni sul piatto, certamente continuerà a giocare in Inghilterra. Al momento, sono tre i club inglesi interessati al fantastista danese ma, come riporta The Athletic, la scelta di Eriksen sarebbe ricaduta sul Tottenham, sua ex squadra prima di passare all'Inter. Inoltre, secondo quanto riporta Sky Sports UK, il Brentford potrebbe essere un'altra opzione per il trasferimento estivo.