Energia: Draghi, 'avanti con investimenti rinnovabili' (Di martedì 28 giugno 2022) Elmau, 28 giu. (Adnkronos) - "É molto difficile capire che cosa farà la Russia con il gas, andiamo avanti cercando di diversificare, aumentando gli investimenti delle rinnovabili, facendo anche investimenti di lungo periodo delle rinnovabili nei Paesi in via di sviluppo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del G7. Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Elmau, 28 giu. (Adnkronos) - "É molto difficile capire che cosa farà la Russia con il gas, andiamocercando di diversificare, aumentando glidelle, facendo anchedi lungo periodo dellenei Paesi in via di sviluppo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa al termine del G7.

