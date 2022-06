Elezioni regionali, Azione e +Europa non parteciperanno ai tavoli del centrosinistra per le primarie (Di martedì 28 giugno 2022) “Nessuna partecipAzione ai tavoli per le primarie in vista delle Elezioni regionali ma sì a discutere la possibilità di candidati condivisi; no al cosiddetto ‘campo largo’ con il Movimento 5 stelle; avanti con il consolidamento dell’area liberaldemocratica e riformista attorno ai due partiti della federAzione e una conferenza degli eletti di Azione e Più Europa da tenersi a fine luglio”. Lo hanno dichiarato i segretari di Azione e Più Europa, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova, al termine di una riunione congiunta che si è tenuta ieri sera. “Le recenti Elezioni amministrative – sottolineano – hanno dimostrato che esiste da parte dell’elettorato la richiesta di una nuova offerta politica lontana dai due poli di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) “Nessuna partecipaiper lein vista dellema sì a discutere la possibilità di candidati condivisi; no al cosiddetto ‘campo largo’ con il Movimento 5 stelle; avanti con il consolidamento dell’area liberaldemocratica e riformista attorno ai due partiti della federe una conferenza degli eletti die Più Europa da tenersi a fine luglio”. Lo hanno dichiarato i segretari die Più Europa, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova, al termine di una riunione congiunta che si è tenuta ieri sera. “Le recentiamministrative – sottolineano – hanno dimostrato che esiste da parte dell’elettorato la richiesta di una nuova offerta politica lontana dai due poli di ...

