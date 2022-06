Elezioni, la clamorosa fake news di Boccia, Repubblica e Pd (Di martedì 28 giugno 2022) Sono due giorni che vi diciamo: la destra non ha mica vinto i ballottaggi, non siamo così sciocchi da sostenerlo viste le divisioni intestine e le sconfitte di Verona e Monza. Però non è neppure vero che a vincere la tornata elettorale sia stato il Pd, il campo largo, l’area progressista o il nuovo Ulivo. Comunque lo si chiami. Ve lo abbiamo mostrato chiaramente ieri riportando la tabella di Youtrend sui Comuni superiori ai 15mila abitanti andati al voto. Nelle 142 città, tra primo turno e ballottaggio, a fare meglio è stato senza ombra di dubbio il centrodestra. Sin qui, storia già vista. Poi succede che stamattina gli italiani che normalmente acquistano Repubblica in edicola o ne consultano la versione online, si sono trovati di fronte a questo trionfalistico articolo che manco l’Istituto Luce. Titolo: “Così giovani e donne hanno trascinato il Pd. Letta: ‘Lezione per ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 giugno 2022) Sono due giorni che vi diciamo: la destra non ha mica vinto i ballottaggi, non siamo così sciocchi da sostenerlo viste le divisioni intestine e le sconfitte di Verona e Monza. Però non è neppure vero che a vincere la tornata elettorale sia stato il Pd, il campo largo, l’area progressista o il nuovo Ulivo. Comunque lo si chiami. Ve lo abbiamo mostrato chiaramente ieri riportando la tabella di Youtrend sui Comuni superiori ai 15mila abitanti andati al voto. Nelle 142 città, tra primo turno e ballottaggio, a fare meglio è stato senza ombra di dubbio il centrodestra. Sin qui, storia già vista. Poi succede che stamattina gli italiani che normalmente acquistanoin edicola o ne consultano la versione online, si sono trovati di fronte a questo trionfalistico articolo che manco l’Istituto Luce. Titolo: “Così giovani e donne hanno trascinato il Pd. Letta: ‘Lezione per ...

