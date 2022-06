Elezioni comunali, lite Sgarbi-Parenzo. “La mia lista ha vinto a Ladispoli”. “E a Cippalippa?”. E il critico d’arte interrompe tre volte la telefonata (Di martedì 28 giugno 2022) Bagarre fuori controllo alla Zanzara (Radio24) tra uno dei conduttore, David Parenzo, e Vittorio Sgarbi sui risultati raggiunti alle ultime Elezioni comunali dalla sua lista #IoApro – Rinascimento Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte canta vittoria, vantandosi dell’esito ottenuto a Ladispoli, scatenando le risate di Parenzo. “Che cosa ride quell’idiota? – reagisce piccato Sgarbi – A Ladispoli è morto Caravaggio”. E via coi soliti improperi del parlamentare, che dopo alcune decine di secondi interrompe la telefonata. Ricontattato dalla redazione della trasmissione radiofonica, Sgarbi dice la sua su Parenzo: “Quello è un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Bagarre fuori controllo alla Zanzara (Radio24) tra uno dei conduttore, David, e Vittoriosui risultati raggiunti alle ultimedalla sua#IoApro – Rinascimento Vittorio. Ilcanta vittoria, vantandosi dell’esito ottenuto a, scatenando le risate di. “Che cosa ride quell’idiota? – reagisce piccato– Aè morto Caravaggio”. E via coi soliti improperi del parlamentare, che dopo alcune decine di secondila. Ricontattato dalla redazione della trasmissione radiofonica,dice la sua su: “Quello è un ...

