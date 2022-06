Elenoire Casalegno, chi è il nuovo fidanzato Andrea: “Ho una nuova vita” (Di martedì 28 giugno 2022) Elenoire Casalegno e il compagno, fin dagli inizi del loro rapporto, hanno vissuto una storia a distanza: la conduttrice di Tv 8 a Milano, la sua dolce metà a Roma. Le distanze non hanno danneggiato il sentimento e la complicità che si è creata fin dall’inizio. In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità la 44enne ha parlato di questa nuova fase della sua vita, decisamente più bella e intensa da quando c’è Andrea. Non solo: Elenoire ha menzionato pure il matrimonio e il divorzio, non ancora ufficializzato, dal direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi. “Grazie ad Andrea oggi sono una donna serena. Per la prima volta qualcuno si prende cura di me, si fa carico dei miei pensieri più complessi, mi dice: “Non preoccuparti, andrà tutto bene”. Prima di conoscerlo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 giugno 2022)e il compagno, fin dagli inizi del loro rapporto, hanno vissuto una storia a distanza: la conduttrice di Tv 8 a Milano, la sua dolce metà a Roma. Le distanze non hanno danneggiato il sentimento e la complicità che si è creata fin dall’inizio. In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità la 44enne ha parlato di questafase della sua, decisamente più bella e intensa da quando c’è. Non solo:ha menzionato pure il matrimonio e il divorzio, non ancora ufficializzato, dal direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi. “Grazie adoggi sono una donna serena. Per la prima volta qualcuno si prende cura di me, si fa carico dei miei pensieri più complessi, mi dice: “Non preoccuparti, andrà tutto bene”. Prima di conoscerlo ...

