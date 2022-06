El Pais: il Psg ha comunicato a Neymar che non lo vuole più (su suggerimento di Mbappè) (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo quanto scrive El Pais, il Psg ha comunicato a Neymar che non lo vuole più. “La settimana scorsa un rappresentante del club parigino ha contattato il padre del giocatore per informarlo che vogliono trovare una via d’uscita per lui”. Il quotidiano spagnolo parla di una fonte molto vicina al presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi che lo conferma. “La stessa fonte indica che la decisione è stata presa quando il Psg ha rinnovato Kylian Mbappè facendone il punto di riferimento del progetto e dandogli voce in capitolo nella progettazione del nuovo assetto sportivo. Mbappé ha chiesto dei cambiamenti nell’organizzazione e ha indicato l’esonero dell’ex direttore sportivo, Leonardo de Araujo, famoso alleato di Neymar. Riguardo a Neymar, il francese ha evidenziato ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo quanto scrive El, il Psg hache non lopiù. “La settimana scorsa un rappresentante del club parigino ha contattato il padre del giocatore per informarlo che vogliono trovare una via d’uscita per lui”. Il quotidiano spagnolo parla di una fonte molto vicina al presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi che lo conferma. “La stessa fonte indica che la decisione è stata presa quando il Psg ha rinnovato Kylianfacendone il punto di riferimento del progetto e dandogli voce in capitolo nella progettazione del nuovo assetto sportivo. Mbappé ha chiesto dei cambiamenti nell’organizzazione e ha indicato l’esonero dell’ex direttore sportivo, Leonardo de Araujo, famoso alleato di. Riguardo a, il francese ha evidenziato ...

