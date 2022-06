(Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ildelal Consiglio regionale della. “La mia elezione adi questa meravigliosa squadra è un attestato di fiducia che ricambierò profondendo il massimo dell’impegno teso a migliorare la qualità della vita dei cittadini della”. A dirlo èdelin Regione. “Sono consapevole dell’importanza della sfida che mi attende ma so di poter contare su un gruppo che in tutti questi anni ha dimostrato compattezza, competenza e voglia di cambiare la nostra ...

Pubblicità

anteprima24 : ** E’ Michele #Cammarano il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campania ** -

Salernonotizie.it

Nuovo capogruppo del M5s e', che resta nel movimento con il vice capogruppo Vincenzo Ciampi e il consigliere Gennaro Saiello.Nuovo capogruppo del M5s è, che resta nel movimento con il vice capogruppo Vincenzo Ciampi e il consigliere Gennaro Saiello. Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente ... E’ Michele Cammarano il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campania "La mia elezione a capogruppo di questa meravigliosa squadra è un attestato di fiducia che ricambierò profondendo il massimo dell’impegno“ ...Nasce in Consiglio regionale della Campania il gruppo di Insieme per il Futuro: ne fanno parte tre dei sei eletti lo scorso anno nelle file del M5s. Capogruppo della nuova formazione è un esponente st ...