È Madonna? O Alanis Morissette? Janis Joplin? No | è l’incredibile voce di Evan Rachel Wood

(Di martedì 28 giugno 2022) Niente è improvvisato negli show televisivi americani. Tutto è studiato nei minimi dettagli. Ma quello che è successo al The Tonight Show di Jimmy Fallon è stato un grande spettacolo. Merito di una performance inattesa (per gli spettatori), che ha lasciato senza parole., ospite per promuovere la quarta attesissima stagione di Westworld (che sta andando in onda in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky e Now), ha strabiliato mostrando le sue notevoli doti canore. Imitando alla perfezione. Tale e quale. Ascoltatela nel video qui sopra. Si parte dal minuto 6.35. Godetevi lo spettacolo.ha lasciato tutti senza parole quando, ...

L'attrice se la cava piuttosto bene con le cover. In studio ha eseguito un'impeccabile "Material Girl" ma anche un'…

Evan ha spiegato di aver cantato imitando Madonna al party per la conclusione delle riprese. Nel salotto di Jimmy Fallon Wood, che ha molte esperienze musicali, ha inoltre imitato Alanis Morissette. Evan Rachel Wood ha interpretato Madonna nel film Weird: The Al Yankovic Story e ha dimostrato la sua capacità di imitare la star della musica intonando Material Girl.