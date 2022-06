Ds Bayer Leverkusen: 'Diaby piace al PSG, ma sono ottimista' (Di martedì 28 giugno 2022) Simon Rolfes, storico ex centrocampista e oggi ds del Bayer Leverkusen, si è detto fiducioso a proposito di una presenza in rosa di Moussa... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Simon Rolfes, storico ex centrocampista e oggi ds del, si è detto fiducioso a proposito di una presenza in rosa di Moussa...

Pubblicità

Sarmientismo : RT @GoalItalia: Tra Ecuador e Argentina si è preso il Sudamerica, in un anno in Bundesliga ha colpito tutti ???? L'ascesa di Piero Hincapié,… - sportli26181512 : Ds Bayer Leverkusen: 'Diaby piace al PSG, ma sono ottimista': Simon Rolfes, storico ex centrocampista e oggi ds del… - STnews365 : Sfumato #Botman il #Milan punta #Hincapié del Bayer Leverkusen. Il difensore è il nome giusto? #mercatomilan #seriatim #seriea - Gio_Dusi : Dopo una stagione di adattamento oltre ogni aspettativa, giocando gran parte delle partite in un ruolo 'nuovo', Pie… - GoalItalia : Tra Ecuador e Argentina si è preso il Sudamerica, in un anno in Bundesliga ha colpito tutti ???? L'ascesa di Piero H… -