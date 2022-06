Draghi, l’Albania e i fondamentali della politica estera italiana. Parla Niglia (Di martedì 28 giugno 2022) “Se per caso ci fossero altri ostacoli” nella via per l’ingresso della Macedonia del Nord nell’Unione europea, “noi vogliamo che l’Albania venga presa e vada avanti da sola, cioè senza essere più bloccata dalle differenze, dalle divisioni che ci sono sulla Macedonia del Nord”. Con queste parole pronunciate nel corso della conferenza stampa alla fine del recente Consiglio europeo, Mario Draghi ha aperto alla possibilità di spacchettare il dossier per permettere all’Albania di andare avanti con il processo di adesione all’Unione europea, senza attendere che si risolva la controversia tra la Macedonia del Nord e la Bulgaria per una disputa di natura storico-culturale. “Uno degli effetti della riunione di ieri è stato che non ci saranno più ritardi” per quanto riguarda l’avanzamento dei ... Leggi su formiche (Di martedì 28 giugno 2022) “Se per caso ci fossero altri ostacoli” nella via per l’ingressoMacedonia del Nord nell’Unione europea, “noi vogliamo chevenga presa e vada avanti da sola, cioè senza essere più bloccata dalle differenze, dalle divisioni che ci sono sulla Macedonia del Nord”. Con queste parole pronunciate nel corsoconferenza stampa alla fine del recente Consiglio europeo, Marioha aperto alla possibilità di spacchettare il dossier per permettere aldi andare avanti con il processo di adesione all’Unione europea, senza attendere che si risolva la controversia tra la Macedonia del Nord e la Bulgaria per una disputa di natura storico-culturale. “Uno degli effettiriunione di ieri è stato che non ci saranno più ritardi” per quanto riguarda l’avanzamento dei ...

