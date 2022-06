Draghi crede nel “contrattacco” ucraino: “Con le sanzioni porteremo la Russia al negoziato” (Di martedì 28 giugno 2022) Il G7 in Germania è stato “veramente un successo, ha riaffermato piena e grande coesione, grande unità di vedute in particolare per quanto riguarda la guerra in Ucraina“. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del summit ad Elmau. Il G7, ha aggiunto il premier “è pronto a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario”, proseguendo sulla strada delle sanzioni, “essenziale per portare la Russia al tavolo dei negoziati”. “La pace – ha ribadito Draghi – dovrà essere quella che vuole l’Ucraina ma, come ha detto il presidente Biden” dobbiamo “essere pronti a cogliere spazi negoziali se dovessero presentarsi”.7 Draghi e l’ottimismo sulla controffensiva dell’Ucraina Poi, sulla crisi del grano: “Il segretario generale dell’Onu ha detto che siamo ormai vicino al ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 giugno 2022) Il G7 in Germania è stato “veramente un successo, ha riaffermato piena e grande coesione, grande unità di vedute in particolare per quanto riguarda la guerra in Ucraina“. Così il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa al termine del summit ad Elmau. Il G7, ha aggiunto il premier “è pronto a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario”, proseguendo sulla strada delle, “essenziale per portare laal tavolo dei negoziati”. “La pace – ha ribadito– dovrà essere quella che vuole l’Ucraina ma, come ha detto il presidente Biden” dobbiamo “essere pronti a cogliere spazi negoziali se dovessero presentarsi”.7e l’ottimismo sulla controffensiva dell’Ucraina Poi, sulla crisi del grano: “Il segretario generale dell’Onu ha detto che siamo ormai vicino al ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Draghi crede nel “contrattacco” ucraino: “Con le sanzioni porteremo la Russia al negoziato” - InfoRomelio : Torno a casa per la pausa lavoro ( AUTONOMO .. ) inizio a far pranzo... Sky tg 24 .. diretta live Draghi ... corro… - Enzaedma60 : @GiorgiaMeloni La gente non vi crede più state sostenendo un governo farlocco che ci sta portando alla miseria più… - algirone : @angelo_falanga Due sono le cose: o ci crede veramente, oppure è solo ipocrisia in vista della poltrona alla #NATO… - LinoBertuzzi : Non credo alle mie orecchie! Dice Draghi che se l'Ucraina perde la guerra (che perderà) sarà una sconfitta per la d… -