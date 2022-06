Pubblicità

StraNotizie : Drag Race, un suo spin off debutta su Rai2: ecco Non Sono Una Signora - elisabeth181866 : @susymadfer Anche perché se portassero delle vere professioniste, sarebbe vero e proprio plagio della trasmissione… - BITCHYFit : Drag Race, un suo spin off debutta su Rai2: ecco Non Sono Una Signora - FreddieTee : @Cinguetterai Fare direttamente Drag Race Italia pareva brutto, vero? - vodkaaastraight : RT @void_lun4: E al di là delle preoccupazioni voglio sottolineare ancora una volta l'importanza che ha avuto Drag Race Italia in un solo a… -

Quotidiano Motori

Luquisha Lubamba ( @luquishalubamba ) 5,72% Non sorprende trovare al primo posto Elecktra Bionic, vincitrice della prima edizione del reality "Italia", successo che le ha permesso di ...Ma anche Ava Hangar, laQueen cagliaritana reduce dall'esperienza di RuPaul'sItalia, la vibrante voce di Charles Carter e delle piccole chicche, come Giuseppe Piras e Irene De ... Nella folle drag race si sfidano Citroën AMI, Mahindra e2o e Sinclair C5! Bette Midler, Sarah Jessica Parker, and Kathy Najimy are looking for a stage — and the teens who brought them back — in Disney's first Hocus Pocus 2 teaser trailer.In our Q&A series Last Call, we get down to the bottom of every last thing with some of our favourite celebs – from the last time they were starstruck to the last song they listened to. This week, ...