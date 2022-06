Dopo la sconfitta ai ballottaggi, nel centrodestra regna il malumore (Di martedì 28 giugno 2022) AGI - Il centrodestra perde a Verona, Monza, Alessandria, Catanzaro e Parma. Vince a Gorizia, Lucca, Barletta e Sesto San Giovanni. Il secondo turno delle Comunali è deludente per la coalizione guidata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che, al primo turno, si era aggiudicata i sindaci di Genova e Palermo. E i leader dei tre principali partiti non nascondono l'insoddisfazione per una consultazione elettorale, il cui risultato - è la lettura di tutti - è stato condizionato dal fenomeno dell'astensionismo e dalla disaffezione dell'elettorato di area, 'fiaccato' delle divisioni interne all'alleanza. Non siamo soddisfatti, ammette Giorgia Meloni. Il centrodestra poteva "fare meglio". L'alleanza "deve fare una riflessione sul tempo che ha inutilmente speso in polemiche interne", aggiunge la presidente di Fratelli d'Italia, "occorre parlarsi, ... Leggi su agi (Di martedì 28 giugno 2022) AGI - Ilperde a Verona, Monza, Alessandria, Catanzaro e Parma. Vince a Gorizia, Lucca, Barletta e Sesto San Giovanni. Il secondo turno delle Comunali è deludente per la coalizione guidata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che, al primo turno, si era aggiudicata i sindaci di Genova e Palermo. E i leader dei tre principali partiti non nascondono l'insoddisfazione per una consultazione elettorale, il cui risultato - è la lettura di tutti - è stato condizionato dal fenomeno dell'astensionismo e dalla disaffezione dell'elettorato di area, 'fiaccato' delle divisioni interne all'alleanza. Non siamo soddisfatti, ammette Giorgia Meloni. Ilpoteva "fare meglio". L'alleanza "deve fare una riflessione sul tempo che ha inutilmente speso in polemiche interne", aggiunge la presidente di Fratelli d'Italia, "occorre parlarsi, ...

