Dopo Jesi e Fabriano, il Pd lancia la cavalcata con l'obiettivo delle Politiche (Di martedì 28 giugno 2022) ANCONA - Il centrosinistra esce sicuramente vincitore dalle amministrative anche nelle Marche grazie alla riconquista di Fabriano al primo turno con Daniela Gherg o e al clamoroso ribaltone firmato da ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 28 giugno 2022) ANCONA - Il centrosinistra esce sicuramente vincitore dalle amministrative anche nelle Marche grazie alla riconquista dial primo turno con Daniela Gherg o e al clamoroso ribaltone firmato da ...

Pubblicità

AnsaMarche : Ballottaggi: Fiordelmondo, faremo di Jesi città futura. Con 54,12% riporta c.sinistra al governo dopo 10 anni di ci… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Scomparsa dopo la festa: Qualcuno ha trovato questa medaglietta attaccata a un pezzo di stoffa nero? “Andreea la porta… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Sparita dopo la festa: Andreea è salita su un’auto nera? Guidata da chi? Ha forse chiamato uno dei suoi amici? “Io son… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Scomparsa dopo la festa: “Sono tranquillo perché completamente estraneo. Non ho niente da nascondere e non ho nessun p… - too_xedo : RT @YoStoConTarabas: #chilhavisto #chilhavisters Dopo 10 minuti ancora non si parla del Brad Pitt di Jesi -