Dopo il Napoli lascia anche il Cagliari: nuova squadra per Marko Rog (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo la dolorosa retrocessione in Serie B all’ultima giornata, il Cagliari dovrà necessariamente cedere una buon a parte di rosa. Alcuni giocatori hanno contratti troppo dispendiosi, altri più semplicemente vogliono giocare a livelli più alti. Tra questi c’è sicuramente l’ex Napoli, Marko Rog. Il centrocampista croato arrivò al Napoli dalla Dinamo Zagabria, per circa 13,5 milioni, nell’estate 2016. Le aspettative non erano altissime, arrivava come scommessa per il futuro, avendo appena compiuto 21 anni. Nella seconda stagione all’ombra del Vesuvio trovò più continuità, raddoppiando le sue presenze rispetto alla prima. Cagliari, Marko Rog (Photo by Enrico Locci/Getty Images) Non convinse mai del tutto però, tanto che fu ceduto in prestito al Siviglia nel ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 giugno 2022)la dolorosa retrocessione in Serie B all’ultima giornata, ildovrà necessariamente cedere una buon a parte di rosa. Alcuni giocatori hanno contratti troppo dispendiosi, altri più semplicemente vogliono giocare a livelli più alti. Tra questi c’è sicuramente l’exRog. Il centrocampista croato arrivò aldalla Dinamo Zagabria, per circa 13,5 milioni, nell’estate 2016. Le aspettative non erano altissime, arrivava come scommessa per il futuro, avendo appena compiuto 21 anni. Nella seconda stagione all’ombra del Vesuvio trovò più continuità, raddoppiando le sue presenze rispetto alla prima.Rog (Photo by Enrico Locci/Getty Images) Non convinse mai del tutto però, tanto che fu ceduto in prestito al Siviglia nel ...

