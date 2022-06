“Dopo 40 anni”. Che gioia per Cristiano Malgioglio, l’annuncio più bello (ed emozionante) dopo tanti anni (Di martedì 28 giugno 2022) Cristiano Malgioglio condurrà un nuovo programma tutto suo. Il paroliere e conduttore è uno dei volti più popolari della tv e della musica italiane. Recentemente aveva fatto parlare di sè innescando alcune polemiche alla conduzione dell’Eurovision. Maglioglio è stato fortemente criticato per alcune parole offensive nei confronti di una concorrente. L’ex GF Vip ha definito la cantante e attrice Chanel, rappresentante della Spagna, come “una versione discount di Jennifer Lopez”. Al di là delle polemiche, comunque, Cristiano Malgioglio è molto amato dal pubblico per la sua energia, la sua ironia, il suo essere politicamente scorretto. Recentemente è stato confermato nel cast di “Tale e Quale Show”. Ma è stata un’altra la notizia che lo ha reso felice negli ultimi giorni. È stato lui stesso a fare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022)condurrà un nuovo programma tutto suo. Il paroliere e conduttore è uno dei volti più popolari della tv e della musica italiane. Recentemente aveva fatto parlare di sè innescando alcune polemiche alla conduzione dell’Eurovision. Maglioglio è stato fortemente criticato per alcune parole offensive nei confronti di una concorrente. L’ex GF Vip ha definito la cantante e attrice Chanel, rappresentante della Spagna, come “una versione discount di Jennifer Lopez”. Al di là delle polemiche, comunque,è molto amato dal pubblico per la sua energia, la sua ironia, il suo essere politicamente scorretto. Recentemente è stato confermato nel cast di “Tale e Quale Show”. Ma è stata un’altra la notizia che lo ha reso felice negli ultimi giorni. È stato lui stesso a fare ...

