“Donald Trump voleva andare a Capitol Hill durante l’assalto E sapeva che c’erano persone armate al suo comizio”

(Di martedì 28 giugno 2022)recarsi di persona aal Congresso dei suoi sostenitori, il 6 gennaio del 2021. A dirlo è stato l’ex assistente del capo dello staff della Casa Bianca, Cassidy Hutchinson, nella sua testimonianza alla Commissione parlamentare che indaga sull’accaduto. Inizialmente cercò di trovare un modo per riportare il presidente al Campidoglio ma poi decise che non era il caso. “Sono il presidente, cazzo, portatemi là“, era sbottatocon il capo della sua sicurezza afferrando lui stesso il volante nella Beast, l’auto blindata presidenziale. A un certo puntoha anche afferrato per le spalle l’uomo e poi lo ha lasciato. Secondo la donna già “la sera del 2 gennaio ...

francescocosta : Di chi è la colpa? La lista è lunga, ma lo snodo fondamentale sono state le elezioni del 2016. La prima responsabil… - mariavenera2 : RT @ORepubblicano: COMMENTO | Ci sono state molte forze, visibili e non visibili, che hanno contribuito, ma gran parte del merito per la Co… - dyhyh5v6vz : @tg5med Processo a Ghislaine Maxwell. Perché fate vedere solo le foto con Donald Trump Fate vedere anche quelle con… - simsavit : RT @putino: Il capo dello staff del Presidente Mark Meadows e lo stesso Donald Trump erano a conoscenza della possibilità di violenze il 6… - tempoweb : L'assistente del capostaff dell'ex presidente: 'Donald era consapevole dei rischi che si correvano'… -

Il Manifesto

... a partire dall'assalto dei pretoriani dial Campidoglio di Washington un anno e mezzo fa. "Vogliono intimorirci, mirano ad avvelenare per tempo il clima elettorale. I sovversivi non ...Alleato dell'ex presidente, di cui vuole completare il muro con il Messico, Abbott denuncia da tempo l'emergenza immigrazione illegale in Texas che, solo nell'ultimo mese, ha visto ... Bennie Thompson: «Nessuna incriminazione per Donald Trump» Donald Trump voleva tornare a Capitol Hill durante l'assalto dei suoi sostenitori. Lo ha detto l'ex assistente del capo dello staff della Casa Bianca, Cassidy Hutchinson, nella sua testimonianza alla ...Secondo quanto rivelato da Cassidy Hutchinson, braccio destro dell’ex chief of staff Mark Meadows, nel corso di una udienza pubblica, l’ex presidente Usa Donald Trump sapeva che c’erano persone armate ...