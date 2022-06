Dispersione scolastica, subito 500 milioni dal PNRR, coinvolti oltre 3mila istituti scolastici: ecco come funzionerà il Piano (Di martedì 28 giugno 2022) Un Piano da 1,5 miliardi contro la Dispersione scolastica e le povertà educative e per superare i divari territoriali. È quanto prevede il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Istruzione che, dopo una prima fase dedicata all’edilizia scolastica e agli Avvisi per gli Enti locali, entra ora nella seconda, quella dedicata alle scuole, con fondi che arriveranno direttamente agli istituti scolastici per migliorare i risultati negli apprendimenti di studentesse e studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 giugno 2022) Unda 1,5 miliardi contro lae le povertà educative e per superare i divari territoriali. È quanto prevede ilNazionale di Ripresa e Resilienza per l’Istruzione che, dopo una prima fase dedicata all’ediliziae agli Avvisi per gli Enti locali, entra ora nella seconda, quella dedicata alle scuole, con fondi che arriveranno direttamente agliper migliorare i risultati negli apprendimenti di studentesse e studenti. L'articolo .

