Dispersione scolastica, gli esperti nominati dal Ministero bacchettano Bianchi: "Si corregga il decreto" (Di martedì 28 giugno 2022) Anche il decreto sui fondi provenienti dal Pnrr sul contrasto alla Dispersione scolastica diventano una grana da risolvere per Patrizio Bianchi: il decreto pubblicato qualche giorno fa ha fatto il pieno di critiche da parte dei presidi. Adesso anche gli esperti nominati dal Ministero proprio su questo tema invitano ad una correzione del decreto. L'articolo .

