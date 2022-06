Discoteche rimaste chiuse per misure anti covid, fissato importo da accreditare a ogni beneficiario (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Stabilita la misura del contributo a fondo perduto riconosciuto ai titolari di Discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio. Con un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, viene quantificato l’importo spettante – pari a 22.002 euro – a ciascun operatore in possesso dei requisiti che ha validamente presentato la domanda nel periodo 6-20 giugno 2022. La misura era destinata alle imprese che, al 27 gennaio 2022, svolgevano attività di Discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia. La platea del contributo ‘Discoteche’: nel dettaglio, si tratta dei soggetti ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Stabilita la misura del contributo a fondo perduto riconosciuto ai titolari die sale da ballonel rispetto delle norme-contagio. Con un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, viene quficato l’spettante – pari a 22.002 euro – a ciascun operatore in possesso dei requisiti che ha validamente presentato la domanda nel periodo 6-20 giugno 2022. La misura era destinata alle imprese che, al 27 gennaio 2022, svolgevano attività die sale da ballo e che, alla stessa data, eranoper effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia. La platea del contributo ‘’: nel dettaglio, si tratta dei soggetti ...

