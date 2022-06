Disavventura per Verratti a Ibiza: furto da 3 milioni (Di martedì 28 giugno 2022) Marco Verratti vittima di una Disavventura poco piacevole a Ibiza durante le sue vacanze: subito furto da 3 milioni Marco Verratti è stato vittima, secondo quanto riportato da Marca, di una clamorosa Disavventura mentre si trova in vacanza a Ibiza. Il centrocampista del Psg ha subito un furto di circa 3 milioni di euro. Lo stesso calciatore ha fatto denuncia questa mattina e ora ci saranno le indagini per capire quanto accaduto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Marcovittima di unapoco piacevole adurante le sue vacanze: subitoda 3Marcoè stato vittima, secondo quanto riportato da Marca, di una clamorosamentre si trova in vacanza a. Il centrocampista del Psg ha subito undi circa 3di euro. Lo stesso calciatore ha fatto denuncia questa mattina e ora ci saranno le indagini per capire quanto accaduto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

