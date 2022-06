Diablo immortal: mezzo milione di dollari è la cifra necessaria per potenziale il proprio personaggio al limite (Di martedì 28 giugno 2022) 540.000 dollari: una cifra mostruosa che, stando ad una recente stima della community di Diablo, è necessaria per potenziale al massimo il proprio personaggio in Diablo immortal. Diablo immortal: mezzo milione per potenziare al massimo il proprio personaggio – 280622 www.computermagazine.itCon più di mezzo milione di dollari si potrebbero comprare tante, tantissime cose. Come una casa, ad esempio. O una supercar. E invece no: stando ad una stima della community di Diablo, 540.000 dollari bastano – e non avanzano – per potenziare al massimo il ... Leggi su computermagazine (Di martedì 28 giugno 2022) 540.000: unamostruosa che, stando ad una recente stima della community di, èperal massimo ilinper potenziare al massimo il– 280622 www.computermagazine.itCon più didisi potrebbero comprare tante, tantissime cose. Come una casa, ad esempio. O una supercar. E invece no: stando ad una stima della community di, 540.000bastano – e non avanzano – per potenziare al massimo il ...

Pubblicità

Otaking_It : @MajestyCatsy Non so se dal pc per Diablo Immortal sia possibile fare questo (l'alternativa per questo gioco è ios… - GamesValleyit : Diablo Immortal 540.000 dollari per potenziare un personaggio? La cifra ha scatenato le polemiche dei fan sulle mic… - MsmDimarco : Diablo Immortal ha accumulato 24 milioni di download in due settimane, ma in Cina è stato rinviato per motivi non m… - Otaking_It : @MajestyCatsy io ormai gioco prettamente a cose in 'solo' e anche adesso che da appassionato di Diablo ho iniziato… - infoitscienza : Diablo Immortal: secondo una nuova stima servono $540.000 per potenziare al massimo un personaggio -