Di Marzio: “Il Monza potrebbe chiudere a breve per Petagna” (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo Gianluca Di Marzio il Monza potrebbe aggiudicarsi l’acquisto di Andrea Petagna. Andrea Petagna potrebbe disputare la sua prossima stagione calcistica lontano da Napoli. L’attaccante … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 28 giugno 2022) Secondo Gianluca Diilaggiudicarsi l’acquisto di Andrea. Andreadisputare la sua prossima stagione calcistica lontano da Napoli. L’attaccante … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

SportdelSud : ???? Il #Monza punta sempre più in alto: in questi giorni ci saranno sviluppi importanti per ingaggiare Andrea… - jj_mini8 : RT @amoflorenzi: Gli ultimi 20 giorni di Pedullà: - Sul rinnovo di perisic ? -Dybala-Inter? -Botman-Milan? -Anticipato da Di Marzio su Lu… - ROBERTI6666 : RT @amoflorenzi: Gli ultimi 20 giorni di Pedullà: - Sul rinnovo di perisic ? -Dybala-Inter? -Botman-Milan? -Anticipato da Di Marzio su Lu… - ascortes97 : RT @amoflorenzi: Gli ultimi 20 giorni di Pedullà: - Sul rinnovo di perisic ? -Dybala-Inter? -Botman-Milan? -Anticipato da Di Marzio su Lu… - Tommy_stecca : RT @amoflorenzi: Gli ultimi 20 giorni di Pedullà: - Sul rinnovo di perisic ? -Dybala-Inter? -Botman-Milan? -Anticipato da Di Marzio su Lu… -