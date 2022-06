Di Marzio: “Il Milan è interessato ad un obiettivo passato, ora la pista potrebbe riaprirsi” (Di martedì 28 giugno 2022) Di Marzio ha parlato del calciomercato del Milan. Ci sono due nomi per il centrocampo, uno è un vecchio obiettivo della dirigenza rossonera. Direttamente dagli studi di Sky Sport, l’esperto di calciomercato ha fornito ulteriori dettagli. “Nei giorni scorsi abbiamo parlato di Acerbi come opzione valida ma ce ne sono altre due: uno è Diallo del PSG, il Milan lo voleva a Gennaio e ci aveva provato sino all’ultimo a prenderlo. Il Milan spesso torna su obiettivi passati. Oggi la pista potrebbe riaprirsi. Il Milan sa che Diallo lascerà il PSG e sa che il PSG può abbassare le sue pretese”. Dunque, ci sono buone possibilità che l’affare Diallo-Milan possa andare in porto. Di Marzio parla dell’interesse del ... Leggi su seriea24 (Di martedì 28 giugno 2022) Diha parlato del calciomercato del. Ci sono due nomi per il centrocampo, uno è un vecchiodella dirigenza rossonera. Direttamente dagli studi di Sky Sport, l’esperto di calciomercato ha fornito ulteriori dettagli. “Nei giorni scorsi abbiamo parlato di Acerbi come opzione valida ma ce ne sono altre due: uno è Diallo del PSG, illo voleva a Gennaio e ci aveva provato sino all’ultimo a prenderlo. Ilspesso torna su obiettivi passati. Oggi la. Ilsa che Diallo lascerà il PSG e sa che il PSG può abbassare le sue pretese”. Dunque, ci sono buone possibilità che l’affare Diallo-possa andare in porto. Diparla dell’interesse del ...

rizzia0 : Che terrorista pellegatti mamma mia ??,di marzio riporta che MM erano a casa milan per origi ma non firmano,poi vedi… - amoflorenzi : @mgpg07 @milan_corner Di marzio dice che Maldini e massara sono a casa Milan dalle 16.10 ed aspettano Origi - MarcoElliottOUT : Dove sono tutti i giornalai che seguono il Milan, Pongo su tutti ma anche Di Marzio Schira, qui si parla chiaro, ha… - SteMicDM : Me lo immagino il procuratore di #Zaniolo che un giorno telefona alla Gazzetta, un giorno a Di Marzio e un giorno a… - BenderXacm : @theMilanZone_ @PietroMazzara @MilanNewsit Spero di marzio non faccia più nomi sul Milan così sti deficienti si trovano un lavoro vero -