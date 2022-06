Di Maria Juve, l’uomo delle mille soluzioni tattiche per Max (Di martedì 28 giugno 2022) Sempre più vicino l’arrivo di Angel Di Maria alla Juve: la duttilità tattica dell’argentino un clamoroso valore aggiunto La Juve è sempre più protagonista del calciomercato con Di Maria affiancato a Pogba nel ristretto elenco dei primi ingaggi. Pesanti, oltretutto, perché innalzeranno enormemente il livello qualitativo della rosa bianconera. Ormai intascato l’accordo con El Fideo, i tifosi della Vecchia Signora possono iniziare a sognare un immediato ritorno nella battaglia Scudetto dopo un paio di stagioni ai margini. E Max Allegri non potrà più fallire, motivo per cui la spinta per arrivare all’ex Paris Saint Germain è stata costante e ficcante. Proprio come sa essere Angel, determinante sempre e comunque con le sue reti ma soprattutto con i suoi assist, terzo in assoluto dopo Cristiano Ronaldo e Messi nella ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 giugno 2022) Sempre più vicino l’arrivo di Angel Dialla: la duttilità tattica dell’argentino un clamoroso valore aggiunto Laè sempre più protagonista del calciomercato con Diaffiancato a Pogba nel ristretto elenco dei primi ingaggi. Pesanti, oltretutto, perché innalzeranno enormemente il livello qualitativo della rosa bianconera. Ormai intascato l’accordo con El Fideo, i tifosi della Vecchia Signora possono iniziare a sognare un immediato ritorno nella battaglia Scudetto dopo un paio di stagioni ai margini. E Max Allegri non potrà più fallire, motivo per cui la spinta per arrivare all’ex Paris Saint Germain è stata costante e ficcante. Proprio come sa essere Angel, determinante sempre e comunque con le sue reti ma soprattutto con i suoi assist, terzo in assoluto dopo Cristiano Ronaldo e Messi nella ...

