Di Maria e Cambiaso si avvicinano De Ligt traballa E Zaniolo?

(Di martedì 28 giugno 2022) Il mercato dei bianconeri sembra essere entrato finalmente nel vivo. Disono sempre più vicini a vestire la maglia della Vecchia Signora. Le sirene inglesi per Desuonano sempre, ma la Juventus è chiara: partirà solo con la clausola. Occhio a, il suo nome potrebbe diventare caldo nelle prossime settimane. Disi: quando verranno definiti gli accordi? Dopo settimane di trattative, mancate risposte e cambi di piani, la telenovela per Disembra essere finalmente giunta al termine. Il Fideo presto sarà un nuovo giocatore bianconero. L’ipotesi Barcellona resta una suggestione. Il club blaugrana non può tesserare giocatori a causa della difficile situazione economica. L’argentino avrebbe ...

Dopo aver recepito la svolta nell'affare Di, i bianconeri hanno praticamente concluso un ... infatti, sarebbe stato trovato l'accordo per il trasferimento all'ombra della Mole di Andrea... 'Anche per Kostic pare che abbia raggiunto l'accordo con l'Eintracht, gli annunci dovrebbero arrivare da venerdì in poi ..' e ancora: 'In: Pogba, Di, Koulibaly/Bremer, Kostic e ... Mercato Juve: sondaggio del Parma per Fagioli, ma Allegri frena - Sportmediaset Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con il mercato bianconero: "Juve, non finisce qui. Di Maria e Pogba in arrivo. Cambiaso, Zaniolo, Koulibaly, De Ligt, Paredes. Ecco quali sono ...Accelerazione nella trattative tra il team del Fideo e la Juventus. L'entourage dell'attaccante argentino: "siamo agli ultimi dettagli, attendiamo l'OK" ...