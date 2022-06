Di Maio: “Chi destabilizza il governo paga prezzo alle elezioni”. Il video (Di martedì 28 giugno 2022) Di Maio: “Chi destabilizza il governo paga prezzo alle elezioni” Roma, 28 giu. (askanews) – Le amministrative devono essere di “insegnamento”, devono rappresentare un “monito”: chi “destabilizza il governo sparisce o perde gran parte dei voti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando davanti a Montecitorio. “Quando ci sono forze politiche che destabilizzano i governi, quello che avviene è che queste forze politiche pagano alle elezioni. L’effetto collaterale è che spariscono o in qualche modo perdono gran parte dei voti le forze politiche che causano instabilità”. Ha aggiunto Di Maio: “Credo che l’analisi di queste ... Leggi su formiche (Di martedì 28 giugno 2022) Di: “Chiil” Roma, 28 giu. (askanews) – Le amministrative devono essere di “insegnamento”, devono rappresentare un “monito”: chi “ilsparisce o perde gran parte dei voti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Diparlando davanti a Montecitorio. “Quando ci sono forze politiche cheno i governi, quello che avviene è che queste forze politicheno. L’effetto collaterale è che spariscono o in qualche modo perdono gran parte dei voti le forze politiche che causano instabilità”. Ha aggiunto Di: “Credo che l’analisi di queste ...

