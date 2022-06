Delage D12 | la supercar francese ha debuttato a Goodwood e promette il record sul Nurburgring

(Di martedì 28 giugno 2022) La nuovaD12 ha finalmente fatto il suo debutto dinamico alFestival of Speed 2022 . Mentre l'auto mostrava i muscoli in pista, i responsabili della piccola e storica ...

La nuova supercar francese Delage D12 ha finalmente fatto il suo debutto dinamico al Goodwood Festival of Speed 2022. Mentre l'auto mostrava i muscoli in pista, i responsabili della piccola e storica casa francese hanno ... Finalmente, iniziamo a conoscere le prime caratteristiche tecniche della D12. Nell'agosto 2020, la prestigiosa casa automobilistica francese, scomparsa nel 1953, è stata resuscitata dall'imprenditore Laurent Tapie con questa hypercar. Segue le orme della D6 e della ... Delage ha annunciato nelle scorse ore che punterà a stabilire un nuovo record su giro per l'auto di serie sul circuito del Nurburgring usando la sua hypercar Delage D12.